Chivu: "De Rossi ha cambiato l'atteggiamento del Genoa. In attacco abbiamo numeri pazzeschi"

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha presentato a Sky Sport la sfida in programma fra pochi minuti col Genoa. Queste le sue principali dichiarazioni: "Questa è un’altra partita, la prossima è quella importante e bisogna trattarla come tale".

Sul Genoa: "Sappiamo l’intensità che ci mettono, le loro ambizioni che sono diverse dalle nostre ma è una squadra competitiva che fa di tutto per salvarsi e da quando è arrivato De Rossi ha un atteggiamento più che propositivo".

Su Thuram e Bonny: "I numeri di questa stagione coi nostri quattro attaccanti sono pazzeschi, ci godiamo quello che di buono hanno fatto sin qui".