Il Verona rischia di essere già all'ultima spiaggia. E senza plusvalenze a gennaio (per ora)

Non tutte le ciambelle riescono con il buco? Dopo due salvezze al limite del miracoloso il Verona è ultimo in classifica a parimerito con il Pisa, capace di vincere solamente due partite su venti e con un'ultima spiaggia in vista. Perché lunedì 19 affronterà la Cremonese, allo stadio Zini, in quello che è un vero e proprio scontro per la salvezza.

Negli ultimi due anni Sogliano è riuscito a mantenere la barra dritta. Vendendo giocatori discreti e realizzando ottime plusvalenze da chi, pochi mesi prima, non aveva grandi referenze. Ngonge, per dirne uno, ceduto a 19 milioni e che a Napoli (né a Torino) non ha fatto la differenza. Belahyane, in uscita dalla Lazio, oppure Tchatchoua, coinvolto sfortunatamente nella pessima stagione del Wolverhampton. Oppure Diego Coppola - lui prodotto delle giovanili - ceduto a oltre 10 milioni al Brighton. Altrimenti Noslin alla Lazio.

Un po' come Preziosi con il Genoa, il Verona ha sempre deciso di cambiare di montare e smontare a gennaio, per necessità. Ora non può farlo con Belghali ma solo con Giovane, seguito da un po' tutti ma che ha una valutazione probabilmente troppo alta - e un'anzianità di servizio inversamente proporzionale - per trovare una plusvalenza adatta ai sogni di permanenza in Serie A.