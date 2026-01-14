Ilkhan prova a riscrivere le strategie di mercato del Torino. Può essere lui il nuovo regista?

L'avventura di Kristjan Asllani al Torino sembra giunta ai titoli di coda, dopo soli 6 mesi e poche partite da ricordare per il giocatore ancora di proprietà dell'Inter. Il centrocampista sembra destinato a tornare in nerazzurro per poi cercare una nuova destinazione, col Genoa che è fra le squadre interessate. Anche se i sondaggi più concreti sono arrivati dall'estero.

Il Torino a quel punto dovrà decidere come muoversi. Andare a cercare un nuovo centrocampista sul mercato o restare così e andare avanti con i giocatori attualmente presenti in rosa? Dopo ieri sera, forse, i pensieri in questo senso sono cambiati. Perché la rete nel finale di Emirhan Ilkhan che ha regalato la vittoria ai granata nella sfida contro la Roma è di quelle che possono riscrivere la storia del giocatore classe 2004.

In stagione sono fin qui solo 6 le presenze in campionato. Ma ora, dopo il gol alla Roma e se dovesse essere confermato l'addio di Asllani, ecco che il minutaggio potrebbe aumentare improvvisamente. "Dopo l'infortunio al crociato sono tornato in campo, cambiando ruolo: ero un trequartista, ora sono un playmaker. Guardo i video di Rodri e Pedri: voglio dimostrare di essere un bel giocatore", ha confessato ieri sera quello che potrebbe a tutti gli effetti diventare presto il "nuovo" regista del 3-5-2 del Torino di Marco Baroni.