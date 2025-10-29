Problemi per Davis a Torino. L'attaccante dell'Udinese deve abbandonare il campo al 38'
Problemi per Keinan Davis che deve abbandonare il campo dopo 38 minuti di gioco. L'attaccante dell'Udinese ha accusato un problema fisico, accasciandosi a terra e poi lasciando il campo. Kosta Runjaic è corso subito ai ripari inserendo al suo posto Adam Buksa.
