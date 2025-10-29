Federico Chiesa: "Sono giocatore diverso da quello che vince l'Europeo. Ho perso velocità"

Federico Chiesa, ex attaccante di Juventus e Fiorentina attualmente in forza al Liverpool, ha parlato al Times del suo secondo anno ai Reds in vista di una possibile convocazione in azzurro: "Innanzitutto sono onorato di avere un supporto così importante dai tifosi, soprattutto perché parliamo dei tifosi del Liverpool. Personalmente sento di poter dare un po’ di leadership in campo, ho 28 anni e in squadra ci sono tanti ragazzi intorno ai ventiquattro, o come Florian Wirtz che ne ha appena ventidue. L’anno scorso non ero in condizione, non ero pronto mentalmente e giustamente non ho giocato molto visto che non ero allo stesso livello degli altri.

In questa stagione, invece, fin dall’inizio mi sono sentito meglio fisicamente e mentalmente. Sto giocando di più e ho ancora bisogno di continuità per arrivare al livello richiesto. Quando vinsi l’Europeo giocavo con grande regolarità e continuità, oggi sono un giocatore diverso, ma mi piace la direzione che sto prendendo e il fatto di essere migliorato in molti aspetti del mio gioco, anche se ho perso un po’ di velocità"