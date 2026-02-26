Casemiro lascerà il Manchester United in estate, il Milan è un'opzione

Dopo l’arrivo in rossonero la scorsa estate di Luka Modric, il Milan potrebbe guardare ancora in casa Real Madrid per aggiungere esperienza e carisma alla propria mediana. Il nome che circola è quello di Casemiro, brasiliano classe 1992, protagonista assoluto del ciclo vincente dei blancos nell’ultimo decennio. Più giovane del croato (34 anni) e con caratteristiche diverse, meno votate alla fantasia ma fondamentali negli equilibri tattici, l’attuale centrocampista del Manchester United è stato un perno sia con Zidane sia con Ancelotti.

Oggi Casemiro è alla quarta stagione in Premier League con i Red Devils, ma il suo contratto è in scadenza a giugno e il futuro appare tutto da definire. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, al termine della stagione non sarebbe previsto il rinnovo con il club inglese.

Nonostante l’interesse di diverse franchigie della MLS, il brasiliano non avrebbe intenzione di lasciare il calcio europeo e sarebbe orientato a vivere un’ultima esperienza ad alti livelli. Tra le possibili destinazioni, l’Italia rappresenterebbe una soluzione gradita e il Milan una delle opzioni più suggestive, quasi a seguire le orme dell’ex compagno e amico Modric. Al momento non risultano contatti o trattative concrete, ma fonti vicine al giocatore avrebbero confermato una certa predilezione per la Serie A.