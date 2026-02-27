Casemiro come Modric? Come va la sua stagione allo United e quanto guadagna

Con largo anticipo rispetto alla scadenza il centrocampista brasiliano Casemiro ha annunciato che non rinnoverà il contratto col Manchester United valido fino al prossimo 30 giugno. "Non è il momento di dire addio, ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme: la mia completa attenzione, come sempre, resterà rivolta a dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo", disse più di un mese fa attraverso i canali ufficiali del club inglese il calciatore di San Paolo classe '92. Da allora, si sono scatenati i rumors circa il futuro club di uno dei migliori centrocampisti degli ultimi dieci anni. Un simbolo del Real Madrid con cui ha vinto ben cinque Champions League, un calciatore acquistato dal Manchester United per rilanciare un progetto che forse adesso, con l'arrivo di Carrick, sta prendendo sembianze meno nebulose.

Ma come sta andando la stagione di Casemiro? In campo in 25 delle 27 partite di Premier League fin qui disputate dai red devils, il centrocampista brasiliano ha giocato poco meno di duemila minuti in Premier League e ha realizzato cinque reti. Un solo gol in meno rispetto a Bruno Fernandes, uno score tutt'altro che malvagio per un giocatore che è principalmente un centrocampista di rottura. "Devo dire che Casemiro è stato fantastico da quando sono arrivato, davvero, dentro e fuori dal campo, e l'esperienza è una cosa fantastica se la si usa nel modo giusto", ha detto recentemente il suo manager Michael Carrick che poi ha aggiunto. "E' stato il migliore da quando sono arrivato sotto molti aspetti ed è stato un piacere lavorare con lui, non vedo l'ora di continuare a collaborare con lui per qualche altro mese".

E poi che futuro per Casemiro? Nelle ultime ore è emersa dalla stampa inglese anche l'ipotesi Milan, sarebbe una trattativa dai contorni simili a quella che la scorsa estate ha portato a Milanello Luka Modric. Soprattutto, sarebbe una operazione da mettere in piedi a cifre completamente diverse rispetto a quelle che l'ex Real Madrid guadagna attualmente. Nell'estate 2022 il calciatore classe '92 firmò coi red devils un contratto da 22 milioni di euro lordi a stagione. Uno degli ingaggi più importanti dell'intera Premier League, uno stipendio fuori dalla portata del Milan e di qualsiasi altro club italiano.