Lecce, depositata in Lega Serie A la lista aggiornata: ci sono i nuovi e resta pure Camarda

L’U.S. Lecce comunica la lista depositata in Lega dei giocatori utilizzabili con il relativo numero di maglia. Ci sono tutti i nuovi acquisti, è presente anche Camarda nonostante l'operazione e sono stati inseriti anche giocatori che in questo mercato erano considerati in uscita come Helgason e Marchwinski. Di seguito l'elenco completo di mister Di Francesco:

Portieri: Früchtl, Falcone, Samooja, Penev.

Difensori: Ndaba, Gaspar, Siebert, Matias Perez, Veiga, Jean, Gallo, Tiago Gabriel.

Centrocampisti: Sala, Fofana, Berisha, Helgason, Gandelman, Ramadani, Gorter, Coulibaly, Marchwinski, Ngom, Kovac.

Attaccanti: Štulić, N'Dri, Banda, Esteban, Camarda, Sottil, Pierotti, Cheddira.