Hammarby, il ds: "Messaggio da Ludi, Lahdo-Como per un soffio. E ricavo più alto di sempre"

Il Como rischiava di farsi sfuggire Adrian Lahdo, ma il contratto è stato depositato in tempi record dalla dirigenza lariana. I retroscena della corsa alla chiusura dell'affare sono stati raccontati anche dal direttore sportivo dell'Hammarby, che ha completato la cessione del centrocampista di 18 anni per circa 12 milioni di euro. "Ho ricevuto un SMS dal loro direttore sportivo (Ludi, ndr). Il margine per depositare il contratto alla Federazione italiana e nel sistema TMS era di soli due minuti e dieci secondi. È stato per un soffio", ha svelato Mikael Hjelmberg ai microfoni di fotbollskanalen.

In realtà da parte del club svedese non c'è stato alcun segno di nervosismo, ma nemmeno da parte del Como: "No, gli italiani sembravano più calmi di noi. Una volta inviati i documenti alla Federazione, si ha del tempo extra per sincronizzarsi con il sistema TMS. C'è un po' di spazio di manovra dopo la scadenza se l'invio iniziale è avvenuto", spiega il dirigente di 46 anni.

Hjelmberg poi ha negato eventuali problemi con gli agenti di Lahdo: "Non direi. Gli agenti fanno il loro lavoro, noi tuteliamo gli interessi del club e la famiglia Lahdo i propri. Non voglio dire che gli agenti siano stati un freno". Il ds dell'Hammarby poi non ha voluto rivelare le esatte cifre dell'operazione in pubblico: "Siamo estremamente soddisfatti, Adrian è soddisfatto, in questa situazione vincono tutti. Per quanto riguarda la pubblicazione delle cifre, credo serva un accordo comune tra tutti i club scandinavi per non creare svantaggi competitivi".

Ad ogni modo la cessione del classe 2007 è la più importante nella storia svedese: "Il ricavo netto per l'Hammarby è il più alto mai ottenuto da noi e credo nel calcio svedese. Essendo un giocatore del vivaio, i costi di detrazione sono minimi. L'accademia merita un plauso enorme e riceverà la sua parte della torta", ha annunciato il dirigente del club svedese.

Infine, una precisazione sulle dinamiche che hanno portato al passaggio di Lahdo sulle rive del Lago, piuttosto che ad un rinnovo con il club nel quale è cresciuto: "L'aspetto economico è ovviamente una parte. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo su quel fronte e, nel frattempo, l'interesse concreto di una terza parte continuava a crescere esponenzialmente. In questo scenario, abbiamo capito che vendere ora era la scelta migliore".