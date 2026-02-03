Napoli, Alisson Santos: "Sono molto felice di essere qui, ci vediamo allo stadio"
Prime parole di Alisson Santos da nuovo giocatore del Napoli. "Ciao tifosi, sono molto felice di essere qui, ci vediamo allo stadio. Forza Napoli sempre", ha detto il giovane talento brasiliano, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, in un video pubblicato sui canali ufficiali del club partenopeo.
