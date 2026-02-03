Ufficiale Catanzaro, il rinforzo per l'attacco arriva da Malta: tesserato Koffi dall'Hamrun Spartans

Nonostante sia sfumato in extremis l’arrivo di Ettore Gliozzi dal Modena, il Catanzaro ha potenziato il suo reparto offensivo con un giocatore di respiro internazionale e relativamente giovane. Il club calabrese ha infatti annunciato l’arrivo di N’Dri Koffi, classe 2003 franco-ivoriano che dopo aver vestito le maglie di Sochaux, Le Mans e Stade Reims in Francia e Pacos de Ferreira in Portogallo ha giocato negli ultimi sei mesi a Malta con l’Hamrun Spartans con cui ha segnato otto reti in 36 presenze. Fra queste spiccano ben 14 gare nelle coppe europeo con anche una rete segnata in Conference League contro lo Shamrock Rovers.

Questo il comunicato dei giallorossi:

US Catanzaro 1929 comunica di aver acquistato le prestazioni sportive dell’attaccante ivoriano N’Dri Philippe Koffi che ha firmato, con i giallorossi, un contratto fino a giugno 2027. Koffi arriva dall’ Hamrun Spartans, formazione che milita nella Prima divisione maltese.