Pro Vercelli, due giovani scendono di categoria
Nell'ultimo giorno di mercato, molto intenso per la Pro Vercelli, si registrano anche le cessioni a titolo definitivo del difensore Nicoló Savaia (16) al Ligorna e dell' attaccante Iacopo Folegnani (16) al Sestri Levante.
In entrambi i casi contratto fino al termine della stagione, secondo quanto appreso da TMW.
