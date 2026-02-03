Vicenza, Gallo: Dedico la panchina d’oro a Nicolas Giani: professionista e persona esemplare”

Ospite della trasmissione YouTube 'Linea Lane', Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha commentato la vittoria della Panchina d'Oro di Serie C per quanto fatto lo scorso anno alla Virtus Entella. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“Il premio è frutto del lavoro straordinario della passata stagione e mi ha riempito di gioia fino a qualche ora fa quando sono venuto a sapere della scomparsa di Giani, glielo dedico perchè è stato un mio ex giocatore che mi ha sempre manifestato la voglia di venire a vedere gli allenamenti, ci siamo sentiti fino a due giorni fa e lo ricordo come un professionista esemplare, un’ottima persona, così come un papà straordinario.

Venendo a questa stagione, cosa ne pensa della scaramanzia? Da calciatore lo ero, poi da allenatore ho capito che sono i giocatori che determinano se si è fortunati o meno.

La stima dei colleghi? E’ la cosa più gratificante perchè si tratta della stima per il lavoro fatto. Ho ricevuto i complimenti di Antonio Conte e di Inzaghi. I due fratelli Inzaghi guardano sempre tutto, ci sentiamo sempre con loro, Pippo ad esempio l’anno scorso mi chiamò perchè anche lui stava vincendo il campionato.

I corner? Sono assolutamente provati, Costa ha il piede migliore per calciarli, è una mia direttiva, lo avevo anche a Foggia e so come calcia i piazzati, così come Tribuzzi dall’altra parte.

E’ l’allenatore che si deve adattare ai giocatori che trova? E’ più facile che debba allenare chi trovo mentre se alleno la Juve è più semplice che mi arrivi il “nome”. Quindi per me è l’allenatore che si deve adattare per trovare il giusto vestito.

L’attacco? Per me devono giocare in verticale e le punte che abbiamo amano giocare l’una per l’altra.

Gagno? Abbiamo ritenuto che fosse il portiere libero più forte in circolazione in quel momento ed è capace di usare sia il destro che il sinistro con qualità.

Quanto conta tatticamente Loris Zonta? A livello tattico è il più bravo che abbiamo, insieme a Carraro è il più preparato, a Marco ho detto già in ritiro che avrebbe dovuto correre e così avrebbe fatto una stagione importante, magari in certe partite si vede poco ma se non c’è si avverte la sua mancanza. In questo momento ritengo che l’equilibrio giusto, Loris ha un cervello grande così.

L’uso dell’intelligenza artificiale? Non la usiamo, probabilmente per mancanza nostra ma ci sono staff più evoluti. Probabilmente ci si arriverà per poi però tornare indietro. Le sostituzioni? Conosco i miei giocatori.

Alessio? Ha un grandissimo talento ma aveva tante pause, deve diventare una mezzala offensiva e imparare a soffrire. Un venerdì lo volevo fare incazzare, gli dissi che meritava di giocare ma non giocò da titolare, due partite dopo lo fece. Io alleno il Vicenza che ha giocatori forti e posso permettermi di cambiare senza abbassare. La partita più difficile è stata la partita con la Dolomiti Bellunesi con cinque giocatori nuovi che ha fatto passare un messaggio importante. Gli undici che scendono in campo devono tenersi stretta la maglia, così si crea gruppo e competizione.

Quanto disturba il mercato? Un mese a gennaio non ha senso. Il famoso vice Costa avevamo già fatto capire che non lo avremmo preso anche se avevamo in testa Cancellieri e Tonetto, Mi viene l’orticaria andare a penalizzare uno come Talarico”