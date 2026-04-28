Inchiesta arbitri, giovedì possibili svolte: Rocchi e Gervasoni dal pm, che potrebbe svelare le carte

Quella di dopodomani sarà una giornata importante in merito all'inchiesta che sta colpendo il mondo arbitrale del calcio italiano. Giovedì infatti sono previste le udienze di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni davanti al pm Maurizio Ascione, il titolare dell'inchiesta della Procura di Milano.

Rocchi, su consiglio dell'avvocato D'Avirro, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, viste le carenze di circostanze e nomi su cui incardinare la linea difensiva. Una scelta che sarebbe pienamente nei suoi diritti. "Pensiamo di rispondere al pm", aveva invece detto nelle scorse ore Michele Ducci, avvocato di Gervasoni. Secondo la Repubblica, inoltre, la stessa procura potrebbe durante i suddetti interrogatori potrebbe svelare le carte e i nomi non ancora emersi che sono però coinvolti nell'inchiesta.