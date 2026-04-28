TMW Beppe Dossena vota per il commissario: "Solo uno con grandi poteri può portarci fuori dalla crisi"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Assocapp, la nuova associazione di calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati, è intervenuto il presidente Beppe Dossena che ha parlato ai media presenti all'evento tra cui quelli di TuttomercatoWEB.com. Queste le sue parole: "Siamo partiti come un movimento di circa 1200 tra ex calciatori e allenatori che si sono resi conto quando sono andati a ritirare le retribuzioni che mensilmente ci sono state detratte dalla così detta busta paga, non sono state quelle che avremmo dovuto trovare. Ci siamo resi conto che le criticità rispetto a queste tematiche avrebbero avuto maggior risulto se ci fossimo associati. Per questo nasce Assocapp, per sollevare dei problemi e chiedere chiarezza su una serie di dati inquietanti".

Dossena prosegue poi sulla crisi del calcio italiano: "Lo stato di crisi è stato certificato: abbiamo un presidente federale dimissionario che nonostante il 98% di consensi non è riuscito a risolvere le varie problematiche. Noi riteniamo che le componenti tecniche della federazione non possono essere quelle che rappresenteranno il cambiamento: per incapacità, sbadataggine e per una serie di errori. Ma non possiamo affidarci a queste persone.

Io ritengo che il commissario sia la cosa più importante in questo momento. Lui con poteri veri può davvero portare delle modifiche, altrimenti diventa difficile anche solo prendere 20 squadre e portarle a 18. Ci sono delle cose che sono impossibili da fare anche per i pur bravi candidati alla presidenza della FIGC che stiamo leggendo in questi giorni sui giornali. Solo un commissario con grandi poteri può portarci fuori da questo stato di crisi, altrimenti tra 4 anni, quando ci sarà di nuovo il Mondiale, saremo ancora davanti a un divano e non i protagonisti".