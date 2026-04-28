Noa Lang, comprato per 25 e ceduto per 30. Ma il diritto di riscatto è imprevedibile

Noa Lang doveva essere un grande colpo per il Napoli. 25 milioni spesi per l'olandese che è uno dei più costosi giocatori della sessione estiva di calciomercato. Non è andata benissimo, per usare un eufemismo: ceduto a gennaio in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray, dopo qualche incomprensione di troppo con l'ambiente e con l'allenatore.

Così bisognerà capire se verrà riscattato o meno dai turchi nella prossima estate. Il Galatasaray ha praticamente vinto il campionato dopo il tre a zero contro il Fenerbahce e potrebbe anche cercare il riscatto. Forse non prima di una trattativa con De Laurentiis.

Ecco le parole di Noa Lang alla presentazione. "Già lo scorso inverno c’era stata la possibilità di venire al Napoli, è quello che avrei voluto, ma il PSV non mi ha lasciato partire. Il Napoli poi è tornato su di me ed io ho spinto molto per questo tipo di soluzione, ho parlato tanto con il mio agente, gli chiedevo sempre se fosse fatta. Sono contento per come sono andate le cose, per me è un sogno e un onore. Sono un giocatore che ama dribblare, da me potete aspettarvi tante finalizzazioni, goal e assist. Voglio far divertire gli spettatori, sono uno di quei giocatori che i tifosi vogliono vedere allo stadio”.