TMW Atalanta, al di là di infortuni e momenti no: tutte le "doppie cifre" di Gianluca Scamacca

Due gol in poco più di cinque minuti. Due gol che però non sono servite all'Atalanta per portare via punti dalla Unipol Domus nel match di ieri sera contro il Cagliari. Una doppietta che ha significato una parziale rimonta dei nerazzurri sulla squadra di Pisacane ma che rappresentano un traguardo importante per il centravanti che raggiunge la doppia cifra anche quest'anno in Serie A.

Le parole al termine della gara di Cagliari

Un traguardo che rappresenta tanto per il giocatore, frenato l'anno scorso dall'infortunio al ginocchio e quest'anno da qualche problemino di troppo. "Ero stato un anno fermo e anche in questa stagione ho avuto problemi e momenti no - ha detto ieri ai microfoni di DAZN -. Senza continuità non riesci a star bene fisicamente. Spero di dare un contributo maggiore nel prossimo campionato"

Le doppie cifre di Scamacca

Quella di quest’anno è la terza volta che l’attaccante romano va in doppia cifra nel massimo campionato italiano. Era successo due anni fa con la Dea, 12 reti in A e 18 complessive e nel 2021-2022 con il Sassuolo, 16 marcature. Se invece analizziamo la stagione globalmente, quindi contando anche le coppe, anche nel 2020-2021 quando vestiva la maglia del Genoa ha realizzato 12 gol (8 in campionato e 4 in Coppa Italia) mentre in Serie B nella stagione 2019-2020 aveva segnato 13 reti (9 in campionato e 4 in Coppa Italia) e 14 con la maglia della Cremonese nel 2017-2018.