Incredibile Douglas Costa: può tornare in Italia, al Chievo. Poi lo aspetta Balotelli

Clamorosa idea in ponte per Douglas Costa, che potrebbe tornare a giocare in Italia. Lo riferisce Sky Sport, che spiega come il brasiliano, ex Juventus e Bayern Monaco tra le altre, starebbe valutando di giocare da ora fino al termine della stagione con il ChievoVerona, nel frattempo ripartito dai dilettanti dopo il fallimento e ripartito dalla Serie D.

Douglas Costa, nello scenario che viene prospettato, farebbe quindi 6 mesi nella quarta categoria del calcio italiano, al Chievo, per poi passare a fine stagione all'Al Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, la stessa squadra in cui si è di recente trasferito Mario Balotelli e che condivide con i clivensi la medesima proprietà, che fa capo all'italiano Laterza.

Attualmente Douglas Costa è svincolato, essendo rimasto senza contratto da settembre, quando si è svincolato dagli australiani del Sydney FC dopo un anno di esperienza in Oceania. Cresciuto in patria nel Gremio, nella sua carriera ha vestito le maglie di Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco prima di approdare alla Juventus, dove è rimasto dal 2017 al 2020, quando è ripartito per la Baviera e poi per il Gremio, in prestito. Quindi Los Angeles Galaxy, Fluminense e Sydney. Adesso potrebbe esserci di nuovo l'Italia per lui, al Chievo.