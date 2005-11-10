Incredibile a San Siro, arriva il raddoppio del Ferencvaros in contropiede: 0-2 al 66'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:11Serie A
autore Gaetano Mocciaro
05.11.2026 20:11Serie A
Milan inguardabile. Nonostante i tre cambi a inizio ripresa la situazione è cambiata solamente in peggio per Amorim
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Raddoppio del Ferencvaros al 66', segna ancora Joseph al termine di un clamoroso contropiede che fa trovare la squadra inspiegabilmente scoperta. Milan irriconoscibile.
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