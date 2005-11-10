Milan, Amorim: "Difficile dire qualcosa, non eravamo pronti a giocare questa sera"

Il mister del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 0-2 nel match contro il Ferencvaros valido per la League Phase di Europa League.

Come ti spieghi questo blackout?

"Non c'è spiegazione, non c'è niente che io possa dire. Non ricordo un altro primo tempo così: si tratta di ambizione e di atteggiamento, abbiamo dato loro opportunità e perso palloni stupidi".

Come ti spieghi una prestazione del genere?

"Difficile dire qualcosa, semplicemente non eravamo pronti a giocare a calcio questa sera. Non siamo stati pronti a passare dal derby a un'altra competizione, quando indossi questa maglia non ti puoi presentare in campo così. Evidentemente non ho fatto abbastanza".

Questione mentale?

"Non siamo pronti a pensare di essere competitivi in Serie A ed Europa League. Dobbiamo lavorare sul nostro approccio alle partite, stasera non ho nulla da dire. Dovevamo vincere, dobbiamo essere molto più utili e capire cosa sia successo".

Come si può migliorare l'attitudine ad essere più ambiziosi?

"Forse ho fatto qualcosa di sbagliato in questi 2 giorni di vigilia, ma non a livello mentale. Questa squadra anche l'anno scorso ha avuto qualche problema mentale, dobbiamo migliorare e provare qualcosa. Se non vinci, devi fare di tutto per rimontare: questa cosa non è successa. Tutti si devono allenare come Pavlovic, in allenamento è pronto a morire. Talvolta chi non inizia ha delle difficoltà. Con il massimo rispetto per il Ferencvaros, stasera dovevamo vincere".

Milan condannato ad avere alti e bassi o si può risolvere?

"Dobbiamo risolvere, non possiamo dire che non possiamo farci niente. I piccoli dettagli cambiano le partite, questa sera non siamo stati bravi".

Che grado di importanza date all'Europa League?

"Devo pensare al campionato e vogliamo fare bene anche in Europa League. Dobbiamo fare le rotazioni e, nonostante queste, possiamo vincere giocando ogni tre giorni. Certamente non mollerò questa competizione: è difficile, abbiamo 3 punti e fino a che potremo andremo a lottare".