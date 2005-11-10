In Nazionale senza mai aver giocato in prima squadra. La storia di Riccardo Cassano, gioiello del Como

A distanza di oltre 12 anni - erano i Mondiali del 2014 in Brasile - un altro Cassano torna a vestire la maglia della Nazionale italiana. Dopo Antonio, ecco Riccardo. Nessuna parentela, ovviamente, e ruoli completamente diversi. Tra le novità nei convocati di Mancini per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League, infatti, c'è anche il giovanissimo Riccardo Cassano. Classe 2009, professione centrocampista.

Lui, insieme ad altri tre calciatori alla prima chiamata in Nazionale maggiore (l'elenco completo), è l'ennesima conferma di come Mancini abbia come marchio di fabbrica l'inserimento di giovani ancora per lo più sconosciuti al grande calcio. Fu (anche se solo in parte, a dir la verità) per Zaniolo, stessa cosa adesso. Il motivo? Riccardo Cassano non ha ancora collezionato una sola presenza ufficiale con la prima squadra di Cesc Fabregas. Di certo, un appuntamento rimandato solo temporaneamente, non fosse altro che per la considerazione che il tecnico spagnolo ha mostrato la scorsa estate nei suoi confronti.

Ricky Cassano, Busquets, Pirlo e il pensiero di Fabregas

Cresciuto nelle giovanili del Como, fino ad arrivare oggi alla Primavera, Cassano negli ultimi mesi ha letteralmente stregato Fabregas. Il quale, ad agosto ne parlava così: "Ricky Cassano ha iniziato a allenarsi con noi tre mesi prima che finisse il campionato. La prima volta, ok, bene, niente di speciale. La seconda, idem, però alcune cose mi facevano pensare che fosse diverso. Semplificava... Quando vedevi Busquets o Pirlo ti accorgevi di una cosa. Se Pirlo giocava male, la squadra giocava male. E così per Busquets. Se loro giocavano bene, nessuno parlava di loro. Sai cosa vuol dire? Che erano fortemente condizionanti. In Riccardo io credo molto".

Cassano già nelle classifiche di giovani top

Playmaker davanti alla difesa, il Guardian ha inserito Riccardo Cassano nella Next Generation 2026, la lista dei 60 migliori talenti mondiali nati nel 2009. E il suo profilo è rientrato anche nella classifica TMW dei 100 migliori giovani italiani nati dal 2005 in poi. Uno dei talenti su cui la proprietà Hartono punta con maggiore convinzione per il futuro del club.

Dove (e come) gioca Riccardo Cassano

Come detto, gioca principalmente da regista o mediano davanti alla difesa, con la possibilità di spostarsi anche da centrale di centrocampo. Si distingue per l'intelligenza tattica, il piede delicato, la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della manovra. Figlio di un allenatore del settore giovanile biancoblù, Cassano rappresenta il prototipo del ragazzo di casa che il Como vuole far crescere dall'interno. Ed è già considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione a livello nazionale. Dopo la trafile delle giovanili azzurre, ora si spalancano le porte dell'Italia dei grandi. Con un futuro che si preannuncia roseo.