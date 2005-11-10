Milan, l'amarezza di De Winter: "Adesso è dura parlare, sconfitta difficile da spiegare"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:00Serie A
autore Paolo Lora Lamia
05.11.2026 21:00Serie A
Il difensore ex Genoa ha parlato dopo il ko contro il Ferencvaros: "Prossime gare? Se non siamo attenti perdiamo come oggi".
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Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Ferencvaros perso per 0-2 e valido per la League Phase di Europa League.
Avevi detto occhio ai cali di tensione: quello che è successo stasera.
"Oggi non c'era niente che andava, questo è quello su cui dobbiamo lavorare".
Come te lo spieghi?
"Non lo posso spiegare, adesso è dura parlare".
Questione più mentale o tattica?
"E' tutto mentale".
Serve una svolta in Europa League?
"Esatto, tutte le partite sono dure e se non siamo attenti perdiamo come oggi. Dobbiamo fare tutto per vincere".
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