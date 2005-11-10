Milan, l'amarezza di De Winter: "Adesso è dura parlare, sconfitta difficile da spiegare"

Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Ferencvaros perso per 0-2 e valido per la League Phase di Europa League.

Avevi detto occhio ai cali di tensione: quello che è successo stasera.

"Oggi non c'era niente che andava, questo è quello su cui dobbiamo lavorare".

Come te lo spieghi?

"Non lo posso spiegare, adesso è dura parlare".

Questione più mentale o tattica?

"E' tutto mentale".

Serve una svolta in Europa League?

"Esatto, tutte le partite sono dure e se non siamo attenti perdiamo come oggi. Dobbiamo fare tutto per vincere".