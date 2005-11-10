Mantova, Tomasevic: "Sappiamo della rivalità col Verona. Daremo il massimo per i tifosi"

Intervenuto in conferenza stampa il difensore del Mantova Bodin Tomasevic ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia biancorossa tracciando un bilancio: “Fin dal primo giorno ho notato che il mister e lo staff hanno creato un ottimo gruppo, la parola d’ordine è umiltà, ma quando entriamo in campo siamo consapevoli del nostro valore. La stagione è molto lunga e ancora è presto per dare dei giudizi o stabilire obiettivi, viviamo alla giornata, ma con il massimo impegno. - prosegue il montenegrino – Devo ringraziare sia Modesto sia il suo vice Gamberini per essere titolare, sono due che hanno molto da insegnarmi vista la loro carriera. Da quando sono qui vivo le partite in maniera completamente diversa, è cambiata proprio la visione di gioco e questo mi aiuta tantissimo nella crescita”.

Sulle difficoltà della Serie B

Il centrale di proprietà del Bologna ha poi parlato delle difficoltà della Serie B: “Ho cercato fin da subito di capire il tipo di campionato che affrontavo e di calarmi nel ruolo, qui c’è una componente fisica molto importante, è un torneo molto duro e complesso e cerco di migliorarmi ogni giorno. - prosegue Tomasevic come riporta Tuttomantova.it - Verona? Mi hanno raccontato tutto di questa sfida, a partite dai magazzinieri. Nel gruppo ci rendiamo conto che la rivalità è molto importante e sappiamo che il pubblico ci sosterrà in maniera energica. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per far felici i tifosi”.

Sull’esperienza con il Montenegro

Il difensore infine si sofferma sull’esperienza con il Montenegro dove ha avuto modo di allenarsi con ex ‘italiani’come Jovetic e Savic oltre Vucinic che fa parte dello staff tecnico: “A livello tecnico Jovetic, anche se non più giovane, è qualcosa di eccezionale, da lui si può solo imparare. Sono tutti e tre dei leader e la prima cosa che ti trasmettono è l’amore di giocare con la maglia della nostra nazione".