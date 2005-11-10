Il Milan si affossa da solo in Europa League: e ora? I prossimi impegni europei dei rossoneri

Il Milan si affossa da solo in Europa League: e ora? I prossimi impegni europei dei rossoneriTMW
Gaetano Mocciaro
Il Milan si complica ulteriormente la vita, perdendo la terza su quattro partite in Europa League. E con un passivo che aggrava anche la differenza reti, discriminante importante per determinare una classifica di un mini campionato di 8 giornate. Rossoneri che salvo colpi di scena possono già dire addio alla possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale, uno scenario inimmaginabile dopo appena quattro giornate. E i prossimi impegni sulla carta sono ben più complessi, su tutte la trasferta con l'Olympiacos che nel 2018 eliminò i rossoneri dai gironi di Europa League con un 3-1 al Karaiskakis. Solo le ultime due partite sono, sempre teoricamente, in discesa. Ecco il dettaglio:
Partite giocate
16 settembre, Milan - Benfica 0-2
15 ottobre, Salisburgo - Milan 0-4
22 ottobre, Bournemouth - Milan 3-0
5 novembre, Milan - Ferencvaros 0-2
Partite da giocare
26 novembre, Olympiacos - Milan (ore 18.45)
10 dicembre, Milan - Sunderland (ore 21)
21 gennaio, Levski Sofia - Milan (ore 21)
28 gennaio, Milan - Ararat-Armenia (ore 21)