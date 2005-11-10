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Europa League, la classifica: Milan, posizione horror. Il Ferencvaros aggancia il Bournemouth

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:14Serie A
05.11.2026 21:14Serie A
Fonti preferite
Di seguito la graduatoria dell'Europa League dopo i match delle 18.45 e la sconfitta pesante del Milan contro il Ferencvaros

Crollo totale del Milan, che dopo il ko per 2-0 contro il Ferencvaros finisce al 27° posto in classifica. Il Bournemouth non ne ha voluto sapere di perdere a Praga e ha ribaltato lo Sparta con tre punti e conduce la graduatoria unica di Europa League dopo le partite disputate alle 18.45 e valide per il quarto turno di League Phase.

La classifica di Europa League

1. Bournemouth 12 punti - (4 partite) differenza reti 9
2. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
3. Benfica 9 - (4) differenza reti 8
4. Bayer Leverkusen 10 - (3) differenza reti 8
5. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
6. Royal Union SG 7 - (3) differenza reti 7
7. Juventus 7 - (3) differenza reti 6
8. Besiktas 7 - (3) differenza reti 4
--------
9. Sunderland 7 - (3) differenza reti 2
10. AZ Alkmaar 6 - (3) differenza reti 4
11. Levski 7 - (4) differenza reti 1
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
15. Rennes 6 - (3) differenza reti 1
16. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
17. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
18. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
19. Dinamo Zagabria 4 - (3) differenza reti -1
20. Sturm Graz 4 - (3) differenza reti -2
21. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
22. Hoffenheim 4 - (4) differenza reti 4
23. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
24. Celta Vigo 3 - (3) differenza reti -1
--------
25. OFI Creta 3 - (3) differenza reti -1
26. Torreense 3 - (3) differenza reti -3
27. Milan 3 - (4) differenza reti -3
28. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
29. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -3
30. Celje 1 - (3) differenza reti -5
31. Hapoel Beer Sheva 1 - (3) differenza reti -5
32. Lech 1 - (3) differenza reti -8
33. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
34. Marsiglia 0 - (3) differenza reti -5
35. Celtic 0 - (3) differenza reti -6
35. Ararat Armenia 0 - (3) differenza reti -9

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