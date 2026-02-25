Champions, il Galatasaray è l'ultima qualificata. Ottavi, tutti i possibili accoppiamenti
Si è completato il quadro dei playoff di Champions League e ora abbiamo le magnifiche 16. Di seguito i risultati della due giorni (in neretto le qualificate):
Atlético Madrid - Brugge 4-1 (andata 3-3)
23', 76' e 87' Sorloth (A), 36' Ordonez (B), 48' Cardoso (A)
Inter - Bodo/Glimt 1-2 (andata 1-3)
58' Hauge (B), 72' Evjen (B), 76' Bastoni (I)
Bayer Leverkusen - Olympiacos 0-0 (andata 2-0)
Newcastle - Qarabag 3-2 (andata 6-1)
4' Tonali (N), 6' Joelinton (N), 51' Duran (Q), 52' Botman (N), 57' Cafarquliyev (Q)
Atalanta - Borussia Dortmund 4-1 (andata 0-2)
5' Scamacca (A), 45' Zappacosta (A), 57' Pasalic (A), 75' Adeyemi (B), 90' + 8 rig. Samardzic (A)
Juventus - Galatasaray 3-2 dts (andata 2-5)
37' rig. Locatelli (J), 70' Gatti (J), 82' McKennie (J), 105' + 1 Osimhen (G), 119' Alper Yilmaz (G)
Paris Saint-Germain - Monaco 2-2 (andata 3-2)
45' Akliouche (M), 60' Marquinhos (P), 66' Kvaratskhelia (P), 90' + 1 Teze (M)
Real Madrid - Benfica 2-1 (andata 1-0)
14' Rafa Silva (B), 16' Tchouaméni (R), 80' Vinicius (R)
Venerdì alle ore 12 conosceremo il tabellone definitivo, dagli ottavi di finale in poi. Al momento per ogni squadra ci sono due opzioni. Ecco il dettaglio:
Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea
Galatasaray - Liverpool o Tottenham
Real Madrid - Sporting CP o Manchester City
Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco
Newcastle - Chelsea o Barcellona
Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP
Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal
Le gare degli ottavi di finale si giocheranno il 10 e 11 marzo l'andata, il 17 e 18 il ritorno.
