TMW Incubo Norvegia per l'Italia, il capitano del Brann: "Il nostro calcio sta crescendo"

Torna la sfida Italia-Norvegia, che negli ultimi anni ha portato ad amare sorprese sia a livello di club che di Nazionale: domani la sfida fra Bologna e Brann al Dall'Ara, per il pass agli ottavi di Europa League. Nel corso dell'intervista rilasciata a TutttoMercatoWeb.com il capitano del Brann, Fredrik Pallesen Knudsen, ha parlato di come anche il percorso del Bodo/Glimt, che ieri ha eliminato l'Inter dalla Champions, sia fonte d'ispirazione.

L'Italia è stata superata dalla Norvegia alle qualificazioni Mondiali. Ieri il Bodo/Glimt, dopo Lazio e Roma ha fermato anche l'Inter. Il calcio norvegese sta raggiungendo quello italiano?

"(sorride, n.d.r.) Storicamente penso che quello italiano penso che sia uno dei campionati più difficili nei quali giocare, storicamente. Ma al contempo penso che il calcio norvegese sia cresciuto in maniera importante negli ultimi anni. Il Bodo sta facendo benissimo in Champions League e anche noi abbiamo fatto un bel percorso in Europa League. Questo ci dà fiducia anche per questa partita".

Cosa ne pensa del suo ex compagno Helland, che in estate ha lasciato il Brann per il Bologna?

"Penso che sia una gran bella persona e un bel giocatore. Ha tutta la carriera davanti a sé e penso che presto guadagnerà il posto da titolare al Bologna. Avrà tutte le opportunità del mondo per dimostrare di essere un ottimo calciatore".

Castro e Orsolini sono fra i giocatori più pericolosi che potresti affrontare domani. Ti preoccupano?

"Non siamo mai preoccupati degli avversari, siamo solo concentrati su noi stessi e sul fare la nostra miglior partita".