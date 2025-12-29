Mondiale 2026, nonostante le polemiche è boom: già 150 milioni di richieste di biglietti

Il Mondiale 2026 si annuncia come un evento grandioso ancor prima del fischio d’inizio. A confermarlo è stato direttamente Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha svelato numeri impressionanti durante la sessione inaugurale del World Sports Summit di Dubai. In appena due settimane di prevendita, la FIFA ha ricevuto circa 150 milioni di richieste di biglietti provenienti da tutto il mondo, un dato mai registrato nella storia della competizione.

Infantino ha voluto chiarire anche il tema dei prezzi, spesso al centro di polemiche: le cifre circolate, comprese tra 60 e 6.000 dollari, sono reali. Nonostante ciò, la domanda non ha subito alcun rallentamento. Nei 15 giorni di prevendita, si sono contate in media 10 milioni di richieste al giorno, con Stati Uniti, Germania e Regno Unito in testa per numero di domande. Il presidente della FIFA ha poi messo questi dati in prospettiva storica, sottolineandone la portata straordinaria. In quasi cento anni di Coppa del Mondo, il totale dei biglietti venduti si aggira attorno ai 44 milioni. Le richieste attuali, dunque, superano di oltre tre volte l’intero volume accumulato in tutte le edizioni precedenti. Un paragone che rende bene l’idea dell’attesa globale attorno al torneo nordamericano.

La Coppa del Mondo del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la prima a 48 squadre e con 104 partite in calendario. Un formato allargato che potrebbe spingere le vendite effettive verso nuovi record assoluti.