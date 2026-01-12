Infortunio Calhanoglu, domani gli esami: le ultime in vista di Inter-Lecce
"Andare in vantaggio due volte e non portare a casa tutti e tre i punti fa male. Ma continuiamo ad andare avanti insieme. Avanti il prossimo". Questo il messaggio con cui Hakan Calhanoglu, tra i protagonisti di Inter-Napoli giocata ieri sera a San Siro, ha commentato via social il 2-2 finale fra le due squadre. Per il centrocampista turco, però, la presenza in occasione della prossima partita di campionato - mercoledì contro il Lecce nel recupero della gara della 16^ giornata rinviata per la Supercoppa Italiana - resta ad ora in dubbio.
Calhanoglu, infatti, poco dopo aver segnato il calcio di rigore del momentaneo secondo sorpasso dei nerazzurri sul Napoli, stato però costretto a lasciare il campo (42' del secondo tempo, ndr) per via di un problema fisico. Ad ora, come detto, la sua eventuale disponibilità non è certa: in questo senso, si aspetta gli esami di domani per capire l'entità dell'infortunio muscolare.
