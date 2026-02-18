Nell'Inter torna Darmian: a Bodo l'esterno sarà titolare 7 mesi e mezzo dopo l'ultima volta

La novità di formazione nell'Inter quest'oggi potrebbe essere la titolarità di Matteo Darmian. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l'esterno nerazzurro è l'indiziato numero uno per prendere il posto di Luis Henrique a destra nel playoff di andata di Champions League contro il Bodo/Glimt. Per lui sarebbe la prima volta nel 2025-2026 e la notizia è che il debutto avverrebbe sul sintetico, non il terreno migliore per chi è reduce da un infortunio.

L'altro dubbio di Cristian Chivu riguarda invece l'attacco, con l'unico sicuro di un posto dal 1' che è Francesco Pio Esposito. Al suo fianco è ballottaggio aperto tra il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram: la scelta dovrebbe ricadere sul Toro, che si integra meglio con l'italiano rispetto al francese, utilizzato invece di più in coppia con Ange-Yoan Bonny. Turno di riposo per Piotr Zielinski, nonostante l'assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu.