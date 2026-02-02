Dall'Inghilterra: il Wolverhampton piomba su Che Adams. C'è l'offerta ufficiale al Torino

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Wolverhampton avrebbe presentato un’offerta pari a 8 milioni di sterline al Torino per l’attaccante Che Adams. L’operazione, si legge, sarebbe nata dalla volontà del giocatore e della sua famiglia di fare ritorno in Inghilterra, un desiderio che i Wolves, attualmente ultimi in Premier League, stanno cercando di assecondare prima della chiusura fissata alle 19:00 di lunedì.

Dopo aver incassato il rifiuto del Southampton per Adam Armstrong nella giornata di domenica, il club inglese ha deciso di cambiare obiettivo, concentrando le proprie attenzioni sull’attaccante granata nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo con una soluzione dell’ultimo minuto. Adams, 29 anni, ha finora collezionato quattro reti e un assist in 22 presenze in Serie A in questa stagione.

La squadra del Black Country sta vivendo una stagione estremamente complicata, con appena 15 gol segnati in campionato. Adams è considerato un elemento capace di dare una svolta, e il club spera che possa ritrovare la continuità mostrata in passato in Premier League con la maglia del Southampton.