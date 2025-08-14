Infortunio per Miretti, la nota della Juventus: "Lesione di basso grado alla coscia destra"

Nella giornata di ieri la Juventus ha battuto 2-0 la NextGen nella partita in famiglia dello Stadium. Tra le varie cose successe, anche l'infortunio al centrocampista Fabio Miretti, costretto a lasciare anzitempo la contesa.

E a proposito delle condizioni di Miretti, la Juventus ha appena pubblicato un bollettino medico per aggiornare su come stia il centrocampista: "Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero".

Al termine dell'amichevole in famiglia di casa Juventus, ha parlato anche il tecnico della prima squadra bianconera Igor Tudor: "Una bella partita soprattutto dal punto di vista ambientale, c'era tantissima gente e questo è stato bello. Poi abbiamo fatto questo allenamento, mi è dispiaciuto non fare almeno 20 minuti del secondo tempo per l'invasione ma va bene così. Sono soddisfatto, continuiamo a lavorare per essere pronti per quando conta". Sull'infortunio di Miretti, invece, Tudor era rimasto molto vago, limitandosi soltanto a dire: "Vediamo...". Adesso c'è la certezza che dovrà stare ai box per un po'. E questo potrebbe persino cambiare il mercato attorno a lui: su Miretti, per esempio, si era interessato il Napoli.