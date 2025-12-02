Juventus, Miretti: "Alzare un trofeo al cielo è sempre bello, dobbiamo provare a farlo"

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese: "Ci serve trovare continuità, la partita di oggi è importante perché in questa competizione ci sono poche gare e si può alzare un trofeo che è sempre bello. Dobbiamo provare a farlo. Speriamo di vincere e fare gol, ma quello passa in secondo piano. Bisogna farci trovare pronti e passare il turno".