Ingaggio top e lottare per vincere: le richieste alla Juventus di Yildiz per il rinnovo

Grandi manovre in corso. La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz. Il calciatore turco è una pedina fondamentale per Luciano Spalletti. Giovane dal talento cristallino è stato il trascinatore della formazione bianconera anche nei periodi di difficoltà. E i numeri di questa stagione certamente lo certificano. Nelle 22 partite in cui è sceso in campo fra le varie competizioni ha realizzato sei reti e sei assist.

Il suo contratto andrà in scadenza nel 2029 ma la società sta già pensando ad un prolungamento con adeguamento del contratto. Le richieste del calciatore sono importanti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il classe 2005 (oltre a lottare per vincere titoli) chiederebbe un un cospicuo aumento di ingaggio. Dal milione e 700mila euro che percepisce adesso, un salto a sei milioni di euro.

Un emolumento che sarebbe a pari di quello di Jonathan David, superiore di 500mila euro rispetto a quello di Gleison Bremer e secondo solo a Vlahovic che di milioni all’anno ne percepisce 12.