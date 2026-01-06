TMW Lazio, nel mirino Loftus-Cheek del Milan. Trattativa in corso tra i due club

Nuovo nome per il centrocampo della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club biancoceleste è infatti in pressing per Ruben Loftus-Cheek, inglese del Milan. Con Matteo Guendouzi sempre più vicino all'addio, visto l'accordo praticamente già trovato sia dal calciatore che dal club biancoceleste con il Fenerbahce, Maurizio Sarri ha chiesto alla società l'ex Chelsea attualmente dei rossoneri.

Trattativa in corso tra i capitolini e il Milan che non vede però di buon occhio la cessione dello stesso Loftus-Cheek. Servirà un'offerta molto convincente da parte della Lazio che dopo la cessione di Castellanos e quella imminente di Guendouzi avrà comunque un buon tesoretto da poter spendere in questo mercato di gennaio.