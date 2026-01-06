Lazio, addio Guendouzi? La lista della spesa di Sarri: da Loftus-Cheek a Fabbian

Giacomo Raspadori è un pallino fisso per Maurizio Sarri, non solo per Gasperini alla Roma. E visto che la Lazio ha già perso Castellanos, il presidente Lotito intende fare il possibile per regalare un sostituto all'altezza, eventualmente anche sacrificando Guendouzi. Secondo quanto anticipato da TMW, tuttavia, c'è il rischio che l'ex Napoli rimanga all'Atletico Madrid e allora serve guardarsi altrove.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Pinamonti, Piccoli e Lucca sono tutte opzioni proposte dalla società biancoceleste e rifiutate da Sarri, che ha rilanciato con insistenza verso Raspadori. Altrimenti un attaccante giovane da aggiungere a Noslin e Dia per sei mesi. Eppure l'uscita di Guendouzi apre un'altra voragine in una nuova zona di campo e se in primo luogo il comandante toscano chiedeva un innesto, adesso sono diventati due. Il profilo da mezzala di corsa e gol si incasellerebbe perfettamente con Loftus-Cheek, che avrebbe già dato disponibilità al trasferimento mentre il Milan non ha ancora emesso fiato.

Un'altra ipotesi è Lazar Samardzic, in uscita dall’Atalanta, come raccontato da TMW. Altrimenti ci sarebbe un'altra strada che condurrebbe a Fabbian: il centrocampista del Bologna è di gradimento per Sarri, ma per caratteristiche fisiche e tecniche non lo considera la scelta migliore. Ma rimarrebbe ben accetto, mentre il club felsineo lo valuta tra i 12 e i 15 milioni di euro.