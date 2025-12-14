Inizia il tour de force che chiude il 2025: il Genoa vuole regalarsi una notte magica

Lo ha detto alla nella conferenza stampa di venerdì Daniele De Rossi: il Genoa vuole regalarsi una notte magica. E per farlo servirà "la partita perfetta", ha sottolineato il tecnico rososblù. Il "Ferraris" indosserà l'abito della festa questa sera per accogliere l'Inter di Cristian Chivu in un match molto difficile per Vasquez e compagni, in fiducia dopo gli ultimi risultati utili e soprattutto il successo ottenuto in quel di Udine. Una sfida molto difficile ma che il Grifone vuole giocarsi fino in fondo cercando di ottenere punti importanti per mettere fieno in cascina e far crescere l'autostima.

Recupera Frendrup, non Ostigard

Una buona e una cattiva notizia invece arriva dall'infermeria. Per la sfida delle 18 il tecnico rossoblù recupera Morten Frendrup che si contenderà con Masini una maglia da titolare al fianco di Malinovskyi e Thorsby. La cattiva invece è che Leo Ostigard è ancora indisponibile non sarà ancora della partita. Il difensore rossoblù è infortunato con lo staff medico e tecnico che hanno preferito non rischiarlo.

Ciclo di ferro prima della fine del 2025

E quella contro i nerazzurri aprirà un mini-ciclo molto difficile che vedrà il Genoa affrontare tre big del nostro calcio per poi chiudere l'anno solare. Si parte oggi dall'Inter, si proseguirà fra una settimana con l'Atalanta sempre fra le mura amiche per poi chiudere il 29 dicembre all'Olimpico contro la Roma.