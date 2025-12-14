Genoa-Inter, dal campo al mercato: nerazzurri su Norton-Cuffy, intanto riflessioni su Carboni

La partita oggi metterà in palio punti pesanti, ma offre anche lo spunto per tornare a parlare di mercato. L’asse Inter-Genoa, del resto, negli ultimi anni è stato particolarmente fertile. Anche nella scorsa estate, ad esempio, i rossoblù hanno accolto in prestito Valentin Carboni, mentre nel 2024 era stato Josep Martinez a percorrere l’autostrada verso Milano. E chissà che la prossima operazione non possa riguardare Brooke Norton-Cuffy, profilo che da tempo è finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Un nome che, tra l’altro, si lega direttamente all’attualità: la corsia destra della squadra di Chivu vive una fase di evidente fragilità, con la situazione di Dumfries che continua a destare attenzione per via dei problemi alla caviglia.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli per chiarire l’entità dello stop e i tempi di recupero dell’olandese. In un contesto così poco definito, nessuna ipotesi può essere esclusa a priori. Se l’assenza dovesse rivelarsi lunga, l’Inter sarebbe quasi costretta a valutare l’ingresso di un rinforzo. Norton-Cuffy, però, resta soprattutto una candidatura in prospettiva, più coerente con la prossima stagione. Eppure il mercato sa essere imprevedibile: l’esterno inglese - scrive oggi il Corriere dello Sport - piace per fisicità, età e costi ancora accessibili. Diverso il discorso per Marco Palestra, oggi al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, la cui valutazione ha già raggiunto cifre fuori scala per i parametri di Oaktree.

Capitolo a parte merita Carboni. Dopo un avvio incoraggiante, il suo percorso al Genoa ha perso slancio e lo spazio si è progressivamente ridotto. Una situazione che imporrà una riflessione condivisa tra i due club: andare avanti fino a fine stagione o interrompere anticipatamente il prestito per trovargli una destinazione più favorevole.