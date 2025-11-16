Qualificazioni Mondiali, si è chiuso il Gruppo I: Israele termina con 3 punti, Moldova ko
Si è appena chiuso il Girone I di qualificazione ai Mondiali. Un gruppo letteralmente dominato dalla Norvegia, che chiude in bellezza vincendo per 1-4 in rimonta a San Siro contro l'Italia. Pio Esposito illude gli azzurri all'inizio del primo tempo, poi nella ripresa la compagine scandinava si sveglia e dilaga: Nusa apre il poker, nel quale non può mancare una doppietta dell'implacabile Haaland che arriva tra il 78' e l'80'. Nel recupero, Strand Larsen mette il quarto sigillo. Norvegia dunque con pieno merito e legittime ambizioni ai Mondiali senza passare dai playoff, con cui invece dovrà fare i conti òa Nazionale di Gattuso.
Nell'altra sfida in programma in serata, con lo stesso risultato Israele ha la meglio sulla Moldova. Turgeman sblocca al 21' su calcio di rigore, poi al 37' Nicolaescu firma il pari. Nella ripresa la superiorità israeliana viene concretizzata con tre gol: mattatore Revivo, con due reti intervallate dal 3-1 messo a segno da Peretz.
Italia-Norvegia 1-4 - 11', Esposito (I), 63' Nusa (N), 78', 80' Haaland (N), 90'+3' Strand Larsen (N)
Israele-Moldova 4-1 - 21' rig. Turgeman (I), 37' Nicolaescu (M), 65' Revivo (I), 85' Peretz (I), 88' Revivo (I)
CLASSIFICA GIRONE I
Norvegia 24
Italia 18
Israele 12
Estonia 4
Moldova 1