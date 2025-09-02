Insigne in attesa della Lazio. In caso di segnali negativi può riaprirsi la pista Parma

Lorenzo Insigne resta svincolato e attende segnali dalla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore del Napoli, che è rientrato in Italia dopo la parentesi al Toronto, ha messo in stand-by il Parma, che si era fatto avanti nelle ultime ore di mercato, in attesa di capire se potrà firmare per il club biancoceleste, che non ha potuto operare per tutta l'estate a causa del blocco imposto dalla FIGC. Il prossimo appuntamento dei capitolini è fissato per il 30 settembre, per la fotografia dei conti, ed entro metà novembre la Lazio saprà quali saranno i vincoli per gennaio.

Il Parma sempre sullo sfondo.

Lotito attende di sapere cosa potrà fare sul mercato ma anche Lorenzo Insigne è in attesa di novità. La sensazione è che stia aspettando proprio i biancocelesti, visto che Sarri lo vorrebbe con sé dopo averlo allenato al Napoli, ma se il giocatore nelle prossime settimane riceverà segnali negativi dalla Lazio, riprenderà in considerazione la destinazione Parma.

Il mercato non si è fermato con la fine della finestra di trasferimenti estiva, da oggi parte la caccia agli svincolati che possono fare comodo nell'emergenza. Insigna attende segnali, dalla Lazio o da altri club, per rimettersi in gioco a stagione in corso.