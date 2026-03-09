L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza

Il ritorno di Lorenzo Insigne a Pescara aveva accesso, logicamente, l’entusiasmo di una piazza che sembrava destinata ad abbandonare la Serie B dopo appena un anno vista la posizione critica in classifica. E questo entusiasmo si è trasferito sul campo vista la netta inversione di marcia della formazione abruzzese da febbraio in avanti: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte recita il ruolino di marcia anche se in realtà il numero 10 è sceso in campo solo quattro volte di cui appena due da titolare.

I numeri del fantasista - Due presenze dal primo minuto, nelle vittorie contro Palermo e Bari, pesantissimo il 4-0 inflitto ieri in uno scontro diretto per la salvezza, e altrettanti gol per rilanciare le ambizioni di permanenza in cadetteria dei suoi. Ritrovata la forma, dopo una lunga inattività a seguito dell’addio al Toronto e alla MLS, l’ex azzurro ha mostrato che la classe non invecchia, ma il suo contributo va oltre quanto mostrato sul campo. Il suo arrivo infatti sembra aver motivato e risvegliato ulteriormente tutto il gruppo che nell’ultimo mese ha conquistato punti pesanti dimostrandosi all’altezza anche delle big. Se la vittoria col Palermo è infatti da sottolineare non vanno dimenticati il pareggio contro il Frosinone (dove Insigne è rimasto in panchina) né la sconfitta di misura contro un Venezia lanciato verso la Serie A in cui la squadra di Gorgone si è dimostrata all’altezza della situazione mettendo in difficoltà i ragazzi di Stroppa.

Corsa salvezza riaperta - In campo e fuori l’effetto Insigne dunque sta portando i suoi frutti, come sperato dal patron Sebastiani e dal ds Foggia che fortemente lo hanno voluto riportare nella piazza che lo ha lanciato nel grande calcio e verso una carriera luminosa. Per la salvezza la strada resta complicata, ci sono cinque punti da rimontare sul duo Mantova-Sampdoria - e quattro dalla piazza che vale i play out - , ma l’entusiasmo ritrovato e una classifica cortissima, dove nessuno appare in grado di scappare, autorizzano i sogni di una grande rimonta.