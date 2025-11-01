Inter a Verona con il dubbio Thuram. Ballottaggio in attacco

Qualche nodo da sciogliere per Cristian Chivu alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona. Non tanto dal punto di vista tattico, visto che l’impianto dell’Inter è più che mai consolidato, quanto sulle rotazioni e sugli uomini da schierare al Bentegodi. Oggi la squadra scenderà in campo per l’allenamento di rifinitura e successivamente ci sarà la partenza per Verona, senza conferenza stampa di vigilia ad Appiano Gentile. Difficile avere indizi chiari di formazione anche se, considerando l’impegno non troppo gravoso nel prossimo match di Champions League, gran parte delle energie saranno tutte quante convogliate contro i gialloblu. Altra gara potenzialmente spartiacque considerando lo scontro diretto tra Milan e Roma e l’incrocio tra Napoli e Como tutt’altro che scontato.

Thuram verso il recupero, regna sovrana la prudenza

Chi manca da troppo tempo è Marcus Thuram. Il francese non ha più visto il campo per infortunio dopo lo stop con lo Slavia Praga in Champions League e ora è sulla via del ritorno. Non scenderà in campo a Verona e Chivu conta di rivederlo presto, magari per uno spezzone di partita in Champions League. A Verona quindi sarà ancora Lautaro Martinez a guidare il reparto offensivo nerazzurro. Con lui è probabile che torni titolare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina. L’attaccante dell’Inter nelle ultime due uscite è rimasto a secco.

Champions League sul quasi sul velluto. La Serie A è una tonnara

Salvo clamorosi ribaltoni l’Inter sta viaggiando con merito verso gli ottavi di finale di Champions League. Cristian Chivu far i debiti scongiuri, ma dopo l’incontro con il Kairat Almaty i nerazzurri dovrebbero arrivare al giro di boa a quota 12 punti. Poi arriveranno i pezzi da novanta ma ad oggi la priorità dei nerazzurri può spostarsi sulla Serie A. Questo sarà un campionato in cui nessuno scatterà in testa. Usando sempre la metafora del ciclismo è probabile che il gruppo di testa sarà sempre più fitto per arrivare in volata. Perdere qualche incollatura può essere deleterio. E anche Verona è una curva pericolosa.