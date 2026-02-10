Dietrofront Bonny: niente Costa d'Avorio, punta a essere convocato con la Francia

Dopo le numerose voci che sono circolate in rete, Fabrizio Romano ha precisato come in realtà Ange-Yoan Bonny non abbia ancora deciso di cambiare nazionalità. Sembrava che l'attaccante dell'Inter fosse stato convocato dalla Costa d'Avorio, ma in realtà l'ex Parma ha ancora in programma di provare a conquistarsi la possibilità di vestire la maglia della Francia.

Il classe 2003 vanta 2 presenze con la Francia Under 21, 10 gettoni con l'Under 20, con cui ha segnato un gol, e 7 apparizioni con l'Under 19, impreziosite da 5 reti. Con i club invece è sceso in campo 117 volte con il Parma, siglando 15 gol, 30 con l'Inter, firmando 7 reti, 5 con l'LB Chateauroux, con un gol all'attivo, e 5 con la seconda squadra dei francesi.