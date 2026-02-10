Inter, possibile cambio di nazionale per Bonny: no alla Francia per scegliere la Costa d'Avorio

Yoan Bonny cambia maglia, ma l'Inter non c'entra: secondo il giornalista ivoriano Sanh Séverin, Bonny avrebbe detto no alla Francia, che ha rappresentato a livello giovanile, optando per la Costa d'Avorio. Insieme a Leny Yoro del Manchester United, sarebbe così già a disposizione degli Elefanti per la nuova finestra di partite internazionali in programma il mese prossimo, l'ultima prima dell'inizio dei Mondiali 2026 che vedrà la Costa d'Avorio inserita nel girone con Germania, Ecuador e Curaçao.

I Mondiali rappresentano il grande obiettivo del calciatore nerazzurro, secondo fonti ivoriane conscio che le possibilità di vestire la maglia dei Bleus sarebbero ridotte al lumicino visto l'enorme potenziale offensivo della selezione di Didier Deschamps.

Ottimo l'approccio con la maglia nerazzurra dell'ex attaccante del Parma, che ha realizzato cinque gol in Serie A e due in coppa Italia: fino ad ora sono 30 le sue presenze con la maglia dell'Inter.