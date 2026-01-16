Inter, affare fatto con l'Hajduk Spalato per Mlacic: il giocatore arriva per 5 milioni più bonus
L’Inter guarda ancora una volta alla Croazia per rinforzare il proprio futuro e mette le mani su Branimir Mlacic, difensore classe 2007 in arrivo dall’Hajduk Spalato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha definito l’operazione nelle ultime ore e il giovane talento è atteso in Italia tra domenica e lunedì per sostenere le visite mediche e firmare un contratto della durata di cinque anni.
L’intesa tra le due società è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato, il giocatore resterà all’Hajduk Spalato fino al termine della stagione, proseguendo il suo percorso di crescita prima di trasferirsi definitivamente a Milano.
