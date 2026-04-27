Inter, Akanji: "Col Torino è stata dura. La prossima settimana rimettiamo le cose a posto a casa"

Il traguardo è sempre più vicino, ma non ancora tagliato. Il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Torino avvicina ulteriormente l’Inter al ventunesimo scudetto della sua storia, che potrebbe arrivare già nella prossima giornata, a San Siro contro il Parma, con tre turni d’anticipo.

Una partita dal doppio volto per i nerazzurri, capaci di dominare a lungo grazie alle reti di Thuram e Bisseck, prima di subire la rimonta dei granata firmata da Simeone e Vlasic. Un calo improvviso, concentrato in pochi minuti, che ha impedito alla squadra di portare a casa il risultato pieno.

A commentare il match è stato Manuel Akanji, che sui social ha analizzato la prestazione con lucidità: “Partita difficile, non è arrivato il risultato che volevamo. Torniamo a casa la prossima settimana per rimettere le cose a posto”.