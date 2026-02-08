Juve-Lazio 0-1, annullato gol a Koopmeiners. Marelli: "Non era regolare, Thuram determinante"

Teun Koopmeiners aveva fatto esultare per pochi istanti l’Allianz Stadium con una conclusione di destro dalla distanza, ma l’arbitro Marco Guida ha immediatamente annullato la rete per la posizione irregolare di Khephren Thuram, in fuorigioco al momento del tiro. Un episodio che ha spento l’entusiasmo dei tifosi bianconeri e acceso le discussioni nel corso del match.

A fare chiarezza sull’azione è intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex arbitro Luca Marelli, che ha spiegato nel dettaglio la decisione presa sul campo. "La rete di Koopmeiners non può essere convalidata perché Thuram si trova davanti al portiere. Anche se successivamente prova a spostarsi, la sua presenza resta determinante sull’azione", ha sottolineato Marelli, evidenziando come la posizione del centrocampista francese influisca sulla possibilità di intervento dell’estremo difensore.

Segui qui live di TMW di Juve-Lazio