Inter, Akanji puntualizza: "5-0? Non è stata così facile come sembra dal risultato"

Il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il largo successo ottenuto dai nerazzurri al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Come già sottolineato dal tecnico Cristian Chivu, anche il centrale svizzero sottolinea come il risultato non racconti bene le difficoltà che i nerazzurri hanno comunque trovato: "Non è stato un match così facile come sembra dal risultato tondo" - le sue parole - ". Il 5-0 può trarre in inganno, perché nella prima parte, soprattutto nel primo tempo, abbiamo sofferto. Poi nel secondo tempo, anche grazie al cartellino, è stato tutto in discesa”.

Sul primo gol in maglia nerazzurra, ha poi sottolineato l'importanza nell'avere un giocatore come il compagno Federico Dimarco - autore di tre assist in questa serata - a calciare i calci d'angolo, come in quello che ha portato alla sua rete: "Finalmente… È arrivato da un assist perfetto di Dimarco. Quando arriva un pallone così da un compagno devi solo buttarlo dentro", ha dichiarato Akanji.

Sugli obiettivi da qui a maggio, il difensore poi conclude: "Sicuramente possiamo raggiungere grandi traguardi. Dobbiamo restare in alto in classifica e questo risultato ci aiuta a mantenere i nostri obiettivi". Prossimo passo: la sfida contro la Juventus, per dire la propria anche negli scontri diretti.