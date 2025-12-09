Inter, Akanji sta meglio: lo svizzero potrebbe essere convocato per il Liverpool

L'Inter si appresta ad affrontare il Liverpool questa sera in Champions League con la migliore formazione possibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere tra i convocati anche Manuel Akanji, difensore che ieri non si era allenato per via di una leggera sindrome influenzale. Da capire se Chivu, nel caso, decida di schierarlo tra i titolari o meno. Ballottaggio pure a destra tra Carlos Augusto e Luis Henrique.

Il tecnico rumeno aveva parlato dello svizzero ieri in conferenza stampa: "Manuel oggi non si è allenato, perché non sta bene, vediamo domani. Acerbi credo sia il difensore con più minuti, insieme a Bastoni e Akanji stesso. Bisseck ha cominciato a fare vedere quello che ci aspettavamo, perché c'è il bisogno del contributo di tutti e ultimamente ha giocato di più. Le scelte si fanno in base alle mie intuizioni, all'avversario, a come penso di affrontarlo. Acerbi può giocare due volte in tre giorni, per come è fatto: qualcuno gli ha dato qualcosa che ad altri non ha dato, perché recupera molto in fretta. Può giocare tranquillamente".

Qualora l'Inter riuscisse a ottenere i 3 punti stasera ipotecherebbe il suo passaggio agli ottavi di finale, staccando le rivali in modo importante a soli 2 turni dal termine.