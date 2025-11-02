Live TMW Inter, Akanji sul riscatto: "Nulla di deciso, voglio convincere il club in campo"

È terminata la sfida fra Hellas Verona ed Inter allo stadio Bentegodi. Fra i giocatori nerazzurri interverrà a breve in conferenza stampa per commentare il match il giocatore Manuel Akanji.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15.35 inizia la conferenza

Quanto è importante vincere partite così?

"La cosa più importante è vincere, alla fine. Oggi è stata una vera battaglia, ma alla fine abbiamo raccolto tre punti, che è la cosa più importante".

Come sta andando il tuo inserimento?

"Il campionato è competitivo come me lo aspettavo. Cerco di fare il meglio nelle mie corde, aiutando la squadra. Mi piace il club, l'allenatore, lo staff, sono molto contento qui".

Oggi hai giocato anche da centrale: dove ti trovi meglio, lì o al centrodestra? Ed è vero che sei appassionato di NFL?

"Ho giocato sempre da terzo di destra. Sulla destra posso essere più offensivo quando giochiamo partite più in controllo, rispetto a quando gioco al centro. Al centro hai da fare un lavoro diverso più di controllo della gara e dell'attaccante avversario. Comunque sì, sono un grande appassionato della NFL".

L'Inter ha già deciso il tuo futuro?

"Vedremo cosa succedere a fine stagione. Cerco di fare del mio meglio in campo e alla fine vedremo se l'Inter vorrà decidere di tenermi o meno, la decisione spetta a loro. Mi sembrano contenti, ma vedremo cosa succederà. Al momento non c'è niente".

Ore 15.46 finisce la conferenza